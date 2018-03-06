ISU заменил слово ladies на women в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке

Теги МОК ISU Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение заменить слово ladies (дамы) на women (женщины) во всех подконтрольных дисциплинах – фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.

Решение было принято на онлайн-конгрессе ISU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросам гендерного равенства. 

Замена будет произведена во всех формах сообщений и документов ISU. 

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