ISU заменил слово ladies на women в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке

Международный союз конькобежцев ( ) принял решение заменить слово ladies (дамы) на women (женщины) во всех подконтрольных дисциплинах – фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке.

Решение было принято на онлайн-конгрессе ISU в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета ( ) по вопросам гендерного равенства.

Замена будет произведена во всех формах сообщений и документов ISU.

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