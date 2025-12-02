Антидопинговое агентство Узбекистана включено в список наблюдения WADA.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения из-за несоответствия критериям организации.

Об этом сообщает пресс-служба WADA.

«Исполнительный комитет одобрил рекомендацию комитета по проверке соответствия (CRC) включить антидопинговое агентство Узбекистана в «список наблюдения», предоставив четыре месяца на устранение выявленных несоответствий.

Включение связано с несоответствием нескольким критически важным требованиям по итогам аудита, проведенного WADA в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.