Пан или пропал? Алматинская команда проведет матч на «Астана арене», в котором сможет зацепиться за очки

Домашние матчи «Кайрата» и «Интера» – в аналитике букмекеров

Лига чемпионов. «Кайрат» (Казахстан) – «Олимпиакос» (Греция). 8 декабря, 20:30 (время Астаны)

Шестой тур групповой стадии главного еврокубка стартует матчем в Астане, где алматинский «Кайрат» примет «Олимпиакос» из города Пирей.

Эксперты Olimpbet считают греков фаворитами этого противостояния, полагая, что их шансы на победу в четыре с лишним раза выше, чем у казахстанцев.

Турнирное положение

К очному сражению его участники подходят, располагаясь неподалеку друг от друга в таблице общего этапа. Однако это не то соседство, которое может радовать футболистов и болельщиков обеих команд.

«Олимпиакос» с двумя набранными очками находится на 33-й строчке. «Кайрат» с одним зачетным баллом занимает лишь 35-е место.

У этих клубов остались лишь теоретические шансы на выход в плей-офф ЛЧ-2025/26, а у проигравшего их уже не будет вовсе. В случае мирного исхода о выходе в 1/16 финала турнира могут забыть и те, и другие.

Статистика

На общем этапе ЛЧ чемпион Греции забил на один гол больше сильнейшей команды Казахстана. И на столько же меньше пропустил, поэтому и имеет чуть лучшую разницу мячей (5:13 против 4:14).

Совсем незначительный перевес у «Олимпиакоса» перед «Кайратом» в ударах по воротам (13,2 на 12,4 в среднем за матч) и попаданиях в створ (4,4 на 3,54).

А вот по поданным угловым и владению мячом преимущество уже за алматинцами: 4,62 на 4,4 и 45,54 % на 43,6 % в пользу «Кайрата» соответственно.

Интересные факты

Главная проблема алматинской команды – отсутствие соревновательной практики. За полтора месяца «Кайрат» провел всего два матча – оба в Лиге чемпионов и в обоих уступил («Интеру» 1:2 и «Копенгагену» 2:3).

«Олимпиакос» же только в минувшую субботу играл во внутреннем первенстве против ОФИ, разгромил соперника 3:0 и сохранил единоличное лидерство в таблице Суперлиги.

Кроме того, для «желто-черных» этот матч будет не стопроцентно домашним, ведь он состоится в столице Казахстана, на поле «Астаны» – принципиальнейшего соперника «Кайрата».

И это не считая того, что форвард алматинцев Дастан Сатпаев пропустит матч с «Олимпиакосом», так как получил третью желтую карточку в игре против датчан и отправился на лечение в Германию .

С другой стороны, синтетическое покрытие «Астана Арены», более-менее знакомое «кайратовцам», может стать неприятным сюрпризом для футболистов греческого клуба.

Вывод

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что командам удастся порадовать зрителей результативным футболом, поэтому ожидают «верховой» матч в казахстанской столице.

А наиболее вероятным автором гола они называют форварда «Олимпиакоса» и сборной Марокко Аюба Эль-Кааби.

«Интер» (Италия) – «Ливерпуль» (Англия). 9 декабря, 01:00

Самым ожиданием событием первого игрового дня шестого тура ЛЧ-2025/26 станет, несомненно, сражение в Милане – там сойдутся местный «Интер» и английский «Ливерпуль».

Эксперты Olimpbet отдают в этом матче предпочтение хозяевам, хотя и не видят в них безоговорочных фаворитов.

Турнирное положение

«Нерадзурри» входят в группу из четырех команд, набравших по 12 очков и преследующих единолично лидирующий «Арсенал». Причем первую осечку итальянцы допустили только в предыдущем туре общего этапа, уступив на выезде «Атлетико» со счетом 1:2.

«Ливерпуль» же по-настоящему штормит и на национальной, и международной арене . В общем этапе ЛЧ они занимают только 13 место.

В АПЛ на минувших выходных «скаузеры» вели с преимуществом в два мяча у «Лидса», однако не удержали его (ничья 3:3). А чуть ранее мерсисайдцы потерпели разгромное поражение от ПСВ в Лиге чемпионов – 1:4, причем на своем поле.

Если команда Арне Слота проиграет и миланцам, то рискует вообще оказаться за пределами зоны плей-офф турнира.

Статистика

Удивительно, но у «Интера» есть преимущество перед «Ливерпулем» только по разнице мячей (12:10 против 10:8). По другим ключевым моментам итальянцы англичан не превосходят.

Соперники имеют абсолютно идентичные показатели по владению мячом (57,4 %) и ударам по воротам (18,8 в среднем за матч).

А по поданным угловым и попаданиям в створ у «красных» даже перевес: (7,8 на 5,8 и 8,4 на 6,6 соответственно). В общем, довольно противоречивая статистика для «Ливерпуля» в текущем сезоне.

История противостояния

Противники встречались друг с другом шесть раз, и пока баланс их личных взаимоотношений заметно в пользу «Ливерпуля»: четыре победы мерсисайдцев при двух поражениях. Любопытно, что ничья в их споре еще никогда не фиксировалась.

При этом их последняя дуэль, состоявшаяся в марте 2022 года, завершилась гостевым выигрышем «Интера» со счетом 1:0. Однако это не помогло тогда «нерадзурри» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, так как на своем поле итальянцы уступили 0:2.

Вывод

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что забить в миланском матче смогут обе команды. При этом они склоняются к тому, что счет в игре откроют хозяева, и сделают они это еще до перерыва.