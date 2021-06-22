«Ак Барс» и Зарипов продлят контракт на год. Зарплата может составить 10-15 млн рублей

Нападающий Данис Зарипов продолжит выступать за , сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, стороны заключат однолетний контракт. Срок прежнего соглашения, связывавшего Зарипова с «Ак Барсом», истек 30 апреля.

В завершившемся сезоне 40-летний форвард набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата . В плей-офф нападающий провел 5 игр и результативными действиями не отметился.

Как отмечает журналист Артур Хайруллин, зарплата форварда по новому контракту составит 10-15 миллионов рублей.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он завоевывал этот трофей с «Ак Барсом». Хоккеист провел в общей сложности 16 сезонов в казанской команде (2001 – 2013, 2017 – 2021).