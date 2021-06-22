«Ак Барс» и Зарипов продлят контракт на год. Зарплата может составить 10-15 млн рублей

Теги Ак Барс Данис Зарипов КХЛ деньги Хоккей

Нападающий Данис Зарипов продолжит выступать за «Ак Барс», сообщает «Бизнес Online».

По информации источника, стороны заключат однолетний контракт. Срок прежнего соглашения, связывавшего Зарипова с «Ак Барсом», истек 30 апреля.

В завершившемся сезоне 40-летний форвард набрал 23 (7+16) очка в 35 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф нападающий провел 5 игр и результативными действиями не отметился.

Как отмечает журналист Артур Хайруллин, зарплата форварда по новому контракту составит 10-15 миллионов рублей.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина, трижды он завоевывал этот трофей с «Ак Барсом». Хоккеист провел в общей сложности 16 сезонов в казанской команде (2001 – 2013, 2017 – 2021).

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