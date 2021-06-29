335 спортсменов вошли в окончательный состав сборной России на Олимпиаду-2020 в Токио

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В окончательный состав российской команды для участия в Олимпийских играх в Токио вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин).

Больше всего спортсменов делегировали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Республика Татарстан.

Средний возраст олимпийцев – 27 лет. Самой молодой участнице Игр-2020 гимнастке Виктории Листуновой – 16 лет, самой опытной, Инессе Меркуловой (конный спорт) – 56.

Самой титулованная спортсменка в составе сборной России – пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина.

Флаг Олимпийского комитета России (ОКР) на церемонии открытия Игр 23 июля будут нести олимпийская чемпионка Рио-2016 по фехтованию Софья Великая и олимпийский чемпион Лондона-2012 по волейболу Максим Михайлов.

Полный состав олимпийской команды России – здесь.

Расписание Олимпиады-2020 в Токио: когда пройдут соревнования, сколько видов спорта, какой статус у России

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