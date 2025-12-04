0

Топовое сражение в Кубке Италии и битва двух «Юнайтед» в АПЛ

Аналитика Olimpbet на матчи «Лацио» – «Милан» и МЮ – «Вест Хэм».

Италия. Кубок. 1/8 финала. «Лацио» – «Милан». 5 декабря, 01:00 (время Астаны)

Два итальянских гранда составили самую забойную пару на стадии 1/8 финала Кубка страны.

В споре «Лацио» и «Милана» эксперты Olimpbet отдают довольно значительное предпочтение «россонери», несмотря на то, что матч состоится в Риме.

Продвижение по турниру

В минувшем розыгрыше «красно-черные» дошли до финала этого турнира, где с минимальным счетом 0:1 уступили «Болонье».

А вот «небесно-голубые» споткнулись уже на четвертьфинальном барьере, там подножку им поставил другой миланский клуб – «Интер».

Поэтому довольно странно, что у «Лацио» был более высокий посев, чем у «Милана» в Кубке-2025/26. И для римской команды это будет первый матч в текущем розыгрыше, тогда как «россонери» уже прошли двух соперников. «Бари» и «Лечче» были обыграны с общим счетом 5:0.

История противостояния

У «Милана» подавляющее преимущество перед «Лацио» в общей статистике личных взаимоотношений: 41 проигрыш против 84 побед. Последняя случилась буквально на днях в рамках 13-го тура Серии А: миланцы выиграли со счётом 1:0.

Но вот в рамках Кубка Италии у «россонери» лишь минимальный перевес – 9:8 по победам в пользу «красно-черных».

А если взять в расчет десять последних кубковых дуэлей этих соперников, то здесь ситуация уже складывается в пользу столичных футболистов: четыре матча выиграл «Лацио», три остались за «Миланом», столько же раз в основное время фиксировался мирный исход.

Более того, сам трофей римляне завоевывали чаще миланцев – семь раз против пяти.

Вывод

Тем не менее аналитики Olimpbet считают «Милан» явным фаворитом этого кубкового противостояния. Причем не только по результату, но и по угловым и даже желтым карточкам.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм Юнайтед». 5 декабря, 01:00

«Мидуик» в английской Премьер-лиге закроется вынесенной на четверг встречей между «красными дьяволами» и «молотобойцами».

Эксперты Olimpbet считают хозяев предстоящего на «Олд Траффорд» сражения безоговорочными фаворитами, полагая, что скорее они победят с перевесом в два гола, чем гости добьются хотя бы ничейного результата.

Турнирное положение

Лондонцы выступают в нынешнем сезоне гораздо ниже своих возможностей и ожиданий болельщиков. После 13 туров столичный клуб с 11-ю набранными очками занимал лишь 17-ю позицию в таблице. Столько же зачетных баллов было у стоящего на вылет «Лидса».

У манкунианцев дела идут повеселее, но все равно далеко не так, как хотелось бы их многомиллионной армии поклонников. МЮ не входит пока даже в еврокубковую зону АПЛ, но своего ближайшего противника опережает при этом на десять очков.

Статистика

Манчестерские «Юнайтед» довольно много для середняков забивают. В их активе 21 гол, и по этому показателю команда Рубена Аморима уступает лишь тройке лидеров.

Их столичные одноклубники пропускают много даже для аутсайдеров – в ворота «Вест Хэма» влетело уже 27 мячей, а это более двух голов в среднем за игру. Хуже дела – лишь у обитателя турнирного дна «Вулверхэмптона».

У «красных дьяволов» огромное преимущество перед «молотобойцами» по ударам (15,15 на 9,77 в среднем за игру), попаданиям в створ (5,23 на 3,54) и владению мячом (52,69 % на 43,77 %). Зато коллектив Нуну Эшпириту Санту чаще подает угловые: 5,54 на 4,23 в пользу лондонцев.

История противостояния

У клуба из Манчестера серьезное превосходство в общей статистике личных взаимоотношений. Однако в последнее время столичная команда проигрывает с той же регулярностью, с которой и побеждает.

Из десяти предыдущих очных матчей каждый из соперников выиграл по пять раз. Примечательно, что мирный исход в их противостоянии не фиксировался более пяти лет – с июля 2020-го.

Кадры

У обеих команд есть травмированные. Однако главная потеря у гостей: «Вест Хэм» едет в Манчестер без Пакеты. Бразильский полузащитник на ровном месте получил две желтые карточки в недавней встрече с «Ливерпулем», поэтому против МЮ не сыграет.

Вывод

Аналитики Olimpbet практически не сомневаются в том, что «красные дьяволы» забьют не менее двух мячей, а сам матч в «Театре Мечты» будет носить «верховой» характер.

Наиболее же вероятным автором гола называется камерунский нападающий «Манчестер Юнайтед» Бриан Мбемо.

