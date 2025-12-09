Иван «Некласико» об «Апсны»: «Мы сами себе стреляем в ноги, когда берем непонятно какие команды»

Иван Кириллов: я до сих пор не понимаю, почему «Апсны» играл в Кубке Лиги.

Создатель телеграм-канала «Некласико» Иван Кириллов высказался об участии абхазского клуба «Апсны» в турнирах WINLINE Медиалиги.

«Я до сих пор не понимаю, почему «Апсны» играли в Кубке Лиги и как они вообще попали в Медиалигу. Мне уже говорили, что они сто процентов будут в закрытой лиге. Слышал, что пять матчей в МФЛ-7 они проведут в Абхазии.

Да, у них классная атмосфера на трибунах. Они круто встречают. Но что мы знаем про клуб «Апсны»? В тг-канале просто репосты новостных каналов. Как клуб живет – вообще непонятно. Почему они медийный клуб? Потому что у них аудитория, которая готова прийти на матчи? Они на любой матч придут.

Мы сами себе стреляем в ноги, когда берем непонятно какие команды. А потом говорим, что их никто не смотрит. А с чего их должны смотреть?» – сказал Кириллов.

Напомним, абхазский клуб «Апсны» дебютировал в Кубке Лиги в домашнем матче против Chertanovo (0:3). Игру посетили 5,5 тысячи человек. Впервые в истории Медиалиги игра прошла в Абхазии – на стадионе «Динамо», который вмещает 4,3 тысячи зрителей, но желающих посетить матч оказалось намного больше, поэтому они смотрели игру за ограждениями или у поля.