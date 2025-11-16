Гэрри – о выступлении Маддалены в бою с Махачевым: «Одна из самых слабых защит в истории UFC. Он будто и не готовился»

Гэрри раскритиковал Маддалену за бой с Махачевым.

Боец UFC Иэн Гэрри высмеял выступление Джека Делла Маддалены в титульном бою с Исламом Махачевым на UFC 322.

«Отправьте конфеты и свои сострадания Маддалене. Это одна из самых слабых защит в истории UFC. Он будто и не готовился», – написал в соцсетях Гэрри.

Напомним, Махачев победил единогласным решением судей (50-45 – трижды). Это первое поражение Маддалены на профессиональном уровне в MMA с мая 2016-го.

