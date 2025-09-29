«Пари НН» вновь попытается арендовать Кокшарова: «Нам Саша интересен, к зиме он точно наберет форму. Будем рады, если что-то поменяется в их отношениях с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» выступал за нижегородцев на правах аренды во второй половине сезона‑2024/25.
Летом сообщалось, что клуб из Нижнего Новгорода готов снова арендовать игрока, несмотря на его травму. Позднее отец футболиста обвинил «Краснодар» в попытке загубить карьеру сына, говоря о предложении «Пари НН»: «Сашу не отпустят».
– Насколько понимаю, клуб хотел снова арендовать Кокшарова у «Краснодара». Его отец рассказал, что сына не отпустили. Почему?
– Да, мы пытались арендовать Александра. Личные взаимоотношения отца Кокшарова и «Краснодара» комментировать не буду, но мы с самого начала трансферного окна заявляли об этом. «Краснодар» не отпустил Александра в аренду.
– Как объяснили?
– Не хотят отпускать и все. Они подробнее объяснять не обязаны, это их право.
– Зимой будете предпринимать новые попытки?
– Да. Нам Саша интересен, тем более сейчас он находится в финальной стадии восстановления от травмы. К зиме уже точно наберет форму. Если что‑то поменяется в их внутренних взаимоотношениях, будем рады, – сказал спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов.
