«Пари НН» вновь попытается арендовать Кокшарова: «Нам Саша интересен, к зиме он точно наберет форму. Будем рады, если что-то поменяется в их отношениях с «Краснодаром»

«Пари НН» вновь попытается арендовать Александра Кокшарова зимой.

Нападающий «Краснодара» выступал за нижегородцев на правах аренды во второй половине сезона‑2024/25.

Летом сообщалось, что клуб из Нижнего Новгорода готов снова арендовать игрока, несмотря на его травму. Позднее отец футболиста обвинил «Краснодар» в попытке загубить карьеру сына, говоря о предложении «Пари НН»: «Сашу не отпустят».

– Насколько понимаю, клуб хотел снова арендовать Кокшарова у «Краснодара». Его отец рассказал, что сына не отпустили. Почему?

– Да, мы пытались арендовать Александра. Личные взаимоотношения отца Кокшарова и «Краснодара» комментировать не буду, но мы с самого начала трансферного окна заявляли об этом. «Краснодар» не отпустил Александра в аренду.

– Как объяснили?

– Не хотят отпускать и все. Они подробнее объяснять не обязаны, это их право.

– Зимой будете предпринимать новые попытки?

– Да. Нам Саша интересен, тем более сейчас он находится в финальной стадии восстановления от травмы. К зиме уже точно наберет форму. Если что‑то поменяется в их внутренних взаимоотношениях, будем рады, – сказал спортивный директор «Пари НН » Александр Удальцов .

