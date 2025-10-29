Газизов о Смолове в «Динамо» Махачкала: «Может быть, нельзя ничего исключать. Федор – замечательный футболист»
Шамиль Газизов не исключил подписание Федора Смолова в «Динамо» Махачкала.
«Смолов в «Динамо»? Может быть. Но вряд ли он пополнит наши ряды. Мы стараемся работать немного в другом формате.
Я не говорю про его футбольные качества. Мы смотрим игроков, которых мы сможем продать в будущем.
Но нельзя ничего исключать. Все может быть. Федор – замечательный футболист», – сказал генеральный директор махачкалинского «Динамо».
35-летний Смолов выступает за «БроукБойз» в Winline Медиалиге. В прошлом сезоне форвард стал чемпионом Мир РПЛ в составе «Краснодара».
