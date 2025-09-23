Роналдиньо стал амбассадором букмекера Winline

Winline объявил о подписании контракта с Роналдиньо.

45-летний экс-игрок «Барселоны», «Милана» и сборной Бразилии стал амбассадором букмекерской компании. Условия соглашения не разглашаются.

«Главный трансфер года! Представляем нашего нового амбассадора – волшебника, который превратил любимую игру в шоу.

Вместе мы делаем разницу и возвращаем ту самую страсть футбола 2000-х с его дворовыми зарубами, постерами с турнирными таблицами и трансляциями на пузатых телеках.

Теперь все это снова с нами – с легендой Роналдиньо», – сообщили в Winline.

У федераций в сотни и тысячи раз меньше денег от букмекеров. Из-за нового фонда: он работает, но не работает