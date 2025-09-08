  • Спортс
Константин Генич получил премию «Добряк на вайбе» – за то, что его «Матч ТВ» прервал серию неудач и сделал самым счастливым

Константин Генич признан добряком недели в WINLINE МФЛ.

Его ФК «Матч ТВ» в 1-м раунде дивизиона претендентов Кубка Медиалиги по сумме двух матчей обыграл «Народную Команду» (1:0, 1:1). 

Генич представляет команду телеканала с момента ее основания – он играл за нее и был главным тренером, а сейчас является руководителем.

Несмотря на регулярное участие «Матч ТВ» в медиафутбольных турнирах, клуб никогда не доходил до высоких стадий, а Генич всегда очень тяжело переживал неудачи своей команды.

Вдобавок противостояние с «НК» носило принципиальный характер – вскоре после поражения от «Народной» летом 2024-го Генич подал в отставку с поста главного тренера «Матча».

«Народная Команда» на жеребьевке хихикала, спрашивали, как у меня настроение. Вот я отдал должок «Спартаку».

Потому что когда на игру приехал Каррера, это был один из последних моих матчей в качестве тренера. Они тогда издевались надо мной, теперь поиздеваюсь я.

Последний раз такие эмоции, наверное, испытывал, когда забил победный гол за «Амкар» в ворота «Факела». Я счастлив!» – сказал комментатор сразу после реванша в нынешнем сезоне.

Медиафутбольные телеграм-каналы публиковали радостные эмоции Генича, назвав его «самым счастливым человеком на свете прямо сейчас».

Генич признал добряком на вайбе второй раз в этом году. В июне он стал лауреатом премии за рекордный гол и поцелуй жены прямо на поле.

«Добряк на вайбе» – совместная премия Спортса’’ и Медиалиги. Еженедельно мы будем отмечать доброту, благие дела и позитив участников МФЛ и присуждать награду самому достойному.

Шпагат Волочковой, Генич с «Матч ТВ» выбил болельщиков «Спартака». Хайлайты Кубка Медиалиги

Каким был Генич-тренер: копировал Жозе, мечтал подписать Крооса и очень тосковал после поражений

