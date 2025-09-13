«Альтерон» играет с Chertanovo в дивизионе претендентов Кубка Лиги
«Альтерон» встречается с Chertanovo в WINLINE Кубке Лиги.
Дивизион претендентов, 3-й тур, первые матчи
13 сентября, суббота
«Альтерон» – Chertanovo – 0:0 (первый тайм)
«Альтерон»: Филиппов, Старков, Васильев, Сиваков, Рубчинский, Турик, Рахмани, Климов, Мухаммад, Юрьев, Волков.
Chertanovo: Гусев, Фурман, Захаров, Заварухин, Ляхов, Тюменцев, Камышев, Ковальчук, Лапин, Акжигитов, Мельник.
Матч проходит в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости