«Альтерон» играет с Chertanovo в дивизионе претендентов Кубка Лиги

«Альтерон» встречается с Chertanovo в WINLINE Кубке Лиги.

WINLINE Кубок Лиги

Дивизион претендентов, 3-й тур, первые матчи

13 сентября, суббота

«Альтерон» – Chertanovo – 0:0 (первый тайм)

«Альтерон»: Филиппов, Старков, Васильев, Сиваков, Рубчинский, Турик, Рахмани, Климов, Мухаммад, Юрьев, Волков.

Chertanovo: Гусев, Фурман, Захаров, Заварухин, Ляхов, Тюменцев, Камышев, Ковальчук, Лапин, Акжигитов, Мельник.

Матч проходит в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
