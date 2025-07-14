«Куарежма просил 50 тысяч долларов за два дня. Сейчас сумма поменьше и на более длительный срок». Подберезкин о переговорах «СиндЕката» с португальцем

Вячеслав Подберезкин рассказал, что Рикардо Куарежма может перейти в «СиндЕкат».

«Куарежма еще был у нас перед дозаявочным окном, мы его заявили, но потом у нас не срослось чуть-чуть. Сейчас действительно все в стадии переговоров, хотим пригласить его к нам в клуб. Возможно, на весь период Кубка Лиги.

Он будет жить в Екатеринбурге. Он окей на эти условия. Гостиница, перелеты, переводчик, питание и личный контракт. Он запросил перелет и проживание вместе с женой.

Изначально называлась сумма в 50 тысяч долларов за два дня. Сейчас поменьше сумма фигурирует и на более длительный срок», – сказал хавбек «СиндЕката».

«СиндЕкат» – медиафутбольная команда из Екатеринбурга, которая дебютировала в шестом сезоне Winline Медиалиги и заняла четвертое место.

Похоже, Куарежма едет в Медиалигу: готов жить в Екатеринбурге, хвалит формат. Нани тоже в деле