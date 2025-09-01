  • Спортс
  «Эгриси» и Unwanted Boys сыграют 6 сентября, Chertanovo и «Апсны» – 7-го. Опубликовано расписание ответных матчей 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
«Эгриси» и Unwanted Boys сыграют 6 сентября, Chertanovo и «Апсны» – 7-го. Опубликовано расписание ответных матчей 1-го тура WINLINE Кубка Лиги

Опубликовано расписание ответных матчей дивизиона претендентов WINLINE Кубка МФЛ.

Первый тур Winline Кубка Лиги, ответные матчи

6 сентября, суббота

«Эгриси» – Unwanted Boys. Начало – в 12:00. Первый матч – 2:1.

FC DMedia – «Анжи Медиа». Начало – в 17:00. Первый матч – 2:3.

«Матч ТВ» – «Народная Команда». Начало – в 21:00. Первый матч – 1:0.

Матчи пройдут в спортивном городке «Лужники».

7 сентября, воскресенье

СКА – «Добрый вечер». Начало – в 11:30. Первый матч – 4:0.

Fight Nights – FC ViBE. Начало – в 14:00. Первый матч – 2:1.

«Титан» – FC Ars. Начало – в 17:00. Первый матч – 6:1.

Chertanovo – «Апсны». Начало – в 17:30. Первый матч – 3:0.

SD Family – «Альтерон». Начало – в 20:30. Первый матч – 2:1.

Матч Chertanovo – «Апсны» пройдет на большом поле стадиона «Москвич». Остальные матчи – на малом поле.

Команды элитного дивизиона на этой неделе не сыграют.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: AGM
ФК «10» впервые в истории обыграл «Амкал», 2Drots выиграли у «Броуков» по буллиталити в 1-м туре WINLINE Кубка Лиги
31 августа, 20:41
«СиндЕкат» обыграл «Альфа-Банку» благодаря голу Барсова на последней минуте
31 августа, 20:02
Lit Energy вырвал победу у Lotus Music, забив красным мячом с пенальти в концовке
31 августа, 16:20
Команда из Узбекистана Unwanted Boys проиграла «Эгриси» в дебютном матче в Медиалиге
31 августа, 13:50
FC ViBE уступил Fight Nights в дебютном матче в Медиалиге
31 августа, 11:09
Егоров раскритиковал «Банку»: «10 болельщиков на трибуне – над этим нужно работать, а не над скетчами. У вас не рофлоклуб»
2вчера, 20:20
Болельщики в Абхазии получили премию «Добряк на вайбе» за аншлаг и роскошную атмосферу на матче в Сухуме
18вчера, 18:30Видео
«Смолов перешел в разряд между медиафутболом, медиактивностью и киберспортом. Хотя говорил, что и в «Спартаке» бы смог». Трушечкин о форварде
24вчера, 15:18
ФК «10» отстранил ударившего Маврина сотрудника от работы в клубе на мероприятиях Медиалиги
вчера, 13:30
Станос: «Если Азамат подойдет ко мне, встанет лицом к лицу, мне че делать? Ладно если Дэн Безопасность будет рядом…»
1вчера, 13:15
Полуголый мужчина в косынке проник в психоневрологическую клинику жены Смолова. Подано заявление в полицию
140вчера, 10:52
Фил Воронин ответил Егорову по поводу включения «Банки» в верхнюю сетку: «Какая разница, мы уже здесь. Меня его слова совсем не трогают»
вчера, 09:15
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52
Шишкин о Смолове: «По игровым качествам соответствует уровню РПЛ. Возраст позволяет играть. Как Дзюба, который наводит порядок в коллективе и приносит результат «Акрону»
222 августа, 11:38
«Переходим на наличку. Вместо «Яндекс.Карт» таксисты используют обычные». Защитник «Авангарда» о жизни в Курске и Орле
922 августа, 10:54
Егоров о пенальти в ворота 2Drots во втором раунде Фонбет Кубка России: «Дротам» уж точно нельзя пенять на судейство»
121 августа, 08:49
Экс-защитник «Балтики» Дудиев присоединился к Fight Nights
20 августа, 19:31