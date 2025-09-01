«Эгриси» и Unwanted Boys сыграют 6 сентября, Chertanovo и «Апсны» – 7-го. Опубликовано расписание ответных матчей 1-го тура WINLINE Кубка Лиги
Первый тур Winline Кубка Лиги, ответные матчи
6 сентября, суббота
«Эгриси» – Unwanted Boys. Начало – в 12:00. Первый матч – 2:1.
FC DMedia – «Анжи Медиа». Начало – в 17:00. Первый матч – 2:3.
«Матч ТВ» – «Народная Команда». Начало – в 21:00. Первый матч – 1:0.
Матчи пройдут в спортивном городке «Лужники».
7 сентября, воскресенье
СКА – «Добрый вечер». Начало – в 11:30. Первый матч – 4:0.
Fight Nights – FC ViBE. Начало – в 14:00. Первый матч – 2:1.
«Титан» – FC Ars. Начало – в 17:00. Первый матч – 6:1.
Chertanovo – «Апсны». Начало – в 17:30. Первый матч – 3:0.
SD Family – «Альтерон». Начало – в 20:30. Первый матч – 2:1.
Матч Chertanovo – «Апсны» пройдет на большом поле стадиона «Москвич». Остальные матчи – на малом поле.
Команды элитного дивизиона на этой неделе не сыграют.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.