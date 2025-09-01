«Эгриси» и Unwanted Boys сыграют 6 сентября, Chertanovo и «Апсны» – 7-го. Опубликовано расписание ответных матчей 1-го тура WINLINE Кубка Лиги

Опубликовано расписание ответных матчей дивизиона претендентов WINLINE Кубка МФЛ.

Первый тур Winline Кубка Лиги, ответные матчи

6 сентября, суббота

«Эгриси » – Unwanted Boys. Начало – в 12:00. Первый матч – 2:1 .

FC DMedia – «Анжи Медиа ». Начало – в 17:00. Первый матч – 2:3 .

«Матч ТВ » – «Народная Команда ». Начало – в 21:00. Первый матч – 1:0 .

Матчи пройдут в спортивном городке «Лужники».

7 сентября, воскресенье

СКА – «Добрый вечер». Начало – в 11:30. Первый матч – 4:0 .

Fight Nights – FC ViBE. Начало – в 14:00. Первый матч – 2:1 .

«Титан» – FC Ars. Начало – в 17:00. Первый матч – 6:1 .

Chertanovo – «Апсны». Начало – в 17:30. Первый матч – 3:0 .

SD Family – «Альтерон». Начало – в 20:30. Первый матч – 2:1 .

Матч Chertanovo – «Апсны» пройдет на большом поле стадиона «Москвич». Остальные матчи – на малом поле.

Команды элитного дивизиона на этой неделе не сыграют.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.