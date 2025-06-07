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  • «Баста – патриот своего города и приложит максимум, чтобы СКА играл в Ростове. Но не все зависит от нас». Гендиректор армейцев о сложностях с логистикой
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«Баста – патриот своего города и приложит максимум, чтобы СКА играл в Ростове. Но не все зависит от нас». Гендиректор армейцев о сложностях с логистикой

В СКА объяснили, почему команда базируется не в Ростове, а в Москве.

– Почему так мало игр в Ростове? 

– К сожалению, сейчас, чтобы организовать матч в Ростове, командам нужно минимум четверо суток: дорога, день на отдых и подготовку к матчу, день игры, обратная дорога. У команд будет меньше времени на подготовку и восстановление, чем у соперников, играющих в Москве. 
Мы в постоянном диалоге с руководством Медиалиги и готовы сразу воспользоваться возможностью организовать матч в родном городе. Василий Михайлович [Вакуленко] – большой патриот своего города, настоящий ростовчанин, и готов сделать максимум, чтобы команда могла чаще выступать в Ростове.  Но, к сожалению, не все зависит от нас.

– Допускаете, что СКА будет играть больше матчей в Ростове? 

– Это одна из основных целей: сделать так, чтобы СКА Ростов-на-Дону большую часть своих матчей играл в родном городе, при родных трибунах, с ростовскими молодыми пацанами в составе.
Главный и основной минус [того, что команда живет в Москве] – ростовские болельщики, преданные фанаты СКА не могут посещать большинство матчей родного клуба. Мы организуем автобусы на большие матчи в рамках Медиалиги, но невозможность присутствия ростовских на каждом матче – большая проблема. 

– Сколько болельщиков приезжает из Ростова в Москву на этих автобусах?

– Как минимум около 50 человек – это один автобус. Заявок обычно собирается на два-три автобуса. Но учитывайте, что аудитория медиафутбола – молодежь, часто несовершеннолетние ребята, которые могут ездить только в сопровождении взрослых. Мы всегда нанимаем официальные транспортные компании, правила которых не разрешают перевозить несовершеннолетних без сопровождения или разрешения родителей.
В числе наших миссий в медиафутболе – привлечение к СКА Ростов-на-Дону новой молодой аудитории, а она именно за медиафутболом следит с большим интересом, чем за ФНЛ или Второй лигой, – рассказал Спорсту’‘ генеральный директор СКА Борис Гузиев.

СКА вне Ростова уже 1,5 года – осталась ли связь?

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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