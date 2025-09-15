6

Нани: «Овчинников – великий человек! Было приятно находиться рядом с Сергеем и получше его узнать»

Нани рассказал, что Сергей Овчинников его приятно удивил.

– Поделитесь впечатлениями от тренировки и игры в составе «Банки»? Хороший ли уровень игры у футболистов в МФЛ?

– Это был великолепный опыт. У меня появились новые друзья в России. Было очень приятно вернуться на поле и сыграть против «Амкала». Меня очень хорошо приняли в «Альфа-Банке».

Классная лига, тут реально сложный уровень игры. Все равно мы выступили достойно. Могли забивать больше, шансы были. Я очень насладился мероприятием. Хотел бы продолжить сотрудничество в дальнейшем.
 
– Вы провели четырех часовую тренировку за день до матча. Как вам работать под руководством Сергея Овчинникова?

– Это было круто! Овчинников – великий человек! Благодаря ему я очень комфортно влился в команду. У нас была с ним классная беседа. Он спрашивал меня, как я себя чувствую, как хочу играть, как распределять игровое время в связи с моей нагрузкой.

Было приятно находиться рядом с Сергеем и получше его узнать. Знаю, что Овчинников играл в «Порту», «Бенфике», «Алверке». Если у тебя нет контакта с человеком, ты не узнаешь его личность. Сергей удивил меня с приятной стороны, – сказал бывший хавбек «МЮ» и сборной Португалии.

На прошлой неделе Нани приехал в Россию и сыграл в WINLINE Медиалиге в составе «Альфа-Банки».

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: «Советский спорт»
