Сибскана: «2Drots – трагедия. Ноль ударов за матч, ноль по-настоящему медийных»
Сибскана раскритиковал 2Drots за игру в атаке против Lotus Music.
«2Drots – трагедия. В поисках атакующего футбола найдено 0 ударов за матч.
Найдено 0 по-настоящему медийных. Найден только мужик с озером на голове», – написал экс-игрок «Амкала».
2Drots обыграли Lotus Music в серии буллиталити (0:0, 1:2 Б) во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Сибсканы
