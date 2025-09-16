Сибскана: «2Drots – трагедия. Ноль ударов за матч, ноль по-настоящему медийных»

Сибскана раскритиковал 2Drots за игру в атаке против Lotus Music.

«2Drots – трагедия. В поисках атакующего футбола найдено 0 ударов за матч. Найдено 0 по-настоящему медийных. Найден только мужик с озером на голове», – написал экс-игрок «Амкала ». 2Drots обыграли Lotus Music в серии буллиталити (0:0, 1:2 Б) во 2-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка Медиалиги.