Пантера помирился с Кузнецовым: «Пожали руки, решили все разногласия»

Артем Нтумба помирился с Дмитрием Кузнецовым.

– Ты хочешь доказать, что можешь приносить результат. Как тебе игра?

– Своей игрой недоволен. Командой вообще доволен.

Мне не хватает игрового тонуса, выносливости. Вроде все делаю, но после пяти минут как будто бы выключается свет на стадионе, и я уже ничего не вижу. Это самая главная проблема.

– Перед игрой общался в Викторовичем [Дмитрием Кузнецовым]?

– Да. Пожали руки и помирились. Конфликт улажен. Поговорили минуту-полторы, поняли, что нет смысла друг на друга накидывать. Решили все разногласия, – сказал нападающий Lotus Music в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

Ранее Кузнецов раскритиковал Пантеру за то, что форвард хвалил новый тренерский штаб 2Drots, сразу после отставки предыдущего. В ответ Пантера назвал экс-тренера 2Drots «обиженным ребенком». Напомним, летом Кузнецов покинул 2Drots и перешел в «БроукБойз».

Перед WINLINE Кубком Лиги Пантера ушел в аренду в Lotus Music из 2Drots. Команда Bahh Tee уступила 2D (0:0, 1:2 Б) во 2-м туре элитного дивизиона Кубка Лиги.

Над его ЧСВ смеются даже в Медиалиге – падение молодой звезды 2Drots