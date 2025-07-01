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  • «Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D
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«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова, но когда он избивает детей и называет ублюдками своих игроков, вы первые говорите, что он ненормальный». Пантера о бывшем тренере 2D

Пантера высказался о бывшем тренере 2Drots Дмитрии Кузнецове.

«Вы затуманены легендарной личностью Кузнецова. Как тренер 2Drots и как футболист – вопросов к нему нет. Он нереальная Легенда.

Но когда же он избивает детей, посылает судей, называет ублюдками своих игроков – вы первые же говорите, что он ненормальный человек. Вы первые же кричали, увольте Викторовича, «игра бей вперед игра придет», но как это случилось вы первые же переобулись.

Настало время, когда все жалеют тренера, а он этим пользуется, находит моменты, чтобы найти виноватых, вырывает слова из контекста и ими пользуются, но вы как самые примитивные люди всему верите.

Викторович сам говорил, что результат зависит от мелочей. Но он сам убрал штрафы, не из-за того, что к нам хорошо относился, а потому что устал за этим всем следить. Это норм, так как каждый человек перегорает, но раз ты перегорел, так будь добр признай это и либо с этим как-то надо справляться, либо уходить.

Человек потерял раздевалку, когда вот так перенес игру, и потом сказал: «Я откуда знаю», а на столе сказал, что у «СиндЕката» игру перенесли. Он отпускает свой тренерский штаб на игру ветеранов, когда у нас игра с «СиндЕкатом». А результат вы сами знаете.

Придет время и вы узнаете всю правду, и все равно будете меня недолюбливать, что я первый сказал правду.

Вы спрашиваете: «Кто ты такой, чтобы гнать на Викторовича?»

Я отношусь с максимальным уважением ко всем достижениям Викторовича, то что он сделал, не каждому дано, но как человек к нему очень большие вопросы.

И если человек сам берет, вырывает контекст из моих слов, преподносит так, как ему удобно! То о каком уважении может идти речь?

Люди очнитесь!!!!» – написал форвард 2Drots.

Ранее Кузнецов раскритиковал форварда. Пантера в ответ назвал тренера «обиженным ребенком».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Пантеры
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