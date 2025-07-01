Пантера о Кузнецове: «Говорить что-то в лицо человеку, который реагирует на слова, как обиженный ребенок»
Пантера ответил на критику экс-тренера 2Drots Дмитрия Кузнецова.
«Говорить человеку что-то в лицо, который вечно реагирует на слова, как обиженный ребенок.
Давайте сначала каждый разберется в себе, а потом будем смотреть в чужую грядку.
Подлость и трусость людей? Говорит человек, который сказал, что игру [с «Тандемом»] перенесли из-за самолета «СиндЕката», а на самом деле у нас главный тренер уехал на заработок в Дагестан, пропустив предыгровую тренировку, и перенес игру на 11 утра. Результат мы все знаем.
Я не думаю, что про подлость и трусость говорить мне должен именно этот человек»
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Пантеры
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