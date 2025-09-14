  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Нани: «Я играл в Москве много лет назад, остались классные воспоминания. Большая честь представлять команду, которую тренирует Овчинников»
8

Нани: «Я играл в Москве много лет назад, остались классные воспоминания. Большая честь представлять команду, которую тренирует Овчинников»

Нани рассказал о решении сыграть в WINLINE Медиалиге.

«Хочется всех поблагодарить за теплый прием. Для меня большая честь быть здесь, на этом празднике футбола. Футбол всегда был моей страстью.

Получив это приглашение, я увидел прекрасную возможность вспомнить самые невероятные моменты в моей карьере.

Я играл в Москве много лет назад, очень много классных воспоминаний. Здесь был мой финал Лиги чемпионов, первый гол в этом турнире я тоже забил тут за «Спортинг».

Очень круто быть здесь, участвовать в этом мероприятии. Медиалига кажется классной, хочу попробовать.

Не могу дождаться, когда смогу порадовать болельщиков и насладиться этим моментом с игроками и особенно с тренером (Сергеем Овчинниковым – Спортс’’), который играл в Португалии. Большая честь представлять команду, которую он возглавляет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: ютуб-канал «Альфа-Банки»
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСпортинг
logoМанчестер Юнайтед
logoСборная Португалии по футболу
logoСергей Овчинников
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoWinline Кубок Медиалиги
logoНани
logoАльфа-Банка
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Прокоп прилетел из Барселоны, чтобы сыграть за «Банку» вместе с Нани
вчера, 14:50
200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»
212 сентября, 19:49
Нани проставился ящиком пива перед «Альфа-Банкой» из МФЛ. Чемпион Европы прилетел в Москву сегодня ночью
2012 сентября, 13:36Видео
Нани прилетел в Москву, чтобы сыграть за «Альфа-Банку» из Медиалиги
3712 сентября, 08:16Фото
Нани и Куарежма включены в Зал славы португальского футбола
1711 сентября, 04:25Фото
Главные новости
«Матч ТВ» разгромил «Анжи» в 3-м туре дивизиона претендентов Кубка Медиалиги
1вчера, 19:53
СКА проиграл Fight Nights, Lit Energy сыграет с «БроукБойз» в понедельник. Расписание и результаты Кубка Лиги
вчера, 19:52
«По какому ##### делу? 20:0 должен был быть счет». Чупа о поражении СКА
вчера, 19:13
«В ##### их, шакальная команда, ###!» Хавбек Fight Nights Гадзаов о СКА
1вчера, 17:45
Fight Nights обыграли СКА в 3-м туре дивизиона претендентов Кубка Лиги
вчера, 17:08
Прокоп прилетел из Барселоны, чтобы сыграть за «Банку» вместе с Нани
вчера, 14:50
«Титан» обыграл «Эгриси» в серии буллиталити в дивизионе претендентов Кубка Лиги
вчера, 14:02
Ари: «Поработаю и буду готов к РПЛ. Пока не лучшая моя форма»
2вчера, 13:35
Капитан «Альтерона» Матвийчук дисквалифицирован на один матч за оскорбление Дидара по национальному признаку
вчера, 11:14
«Альтерон» минимально переиграл Chertanovo в первом матче второго раунда дивизиона претендентов Кубка Лиги
вчера, 10:39
Ко всем новостям
Последние новости
Рэпер Moneyken готов сыграть за «Амкал» в FONBET Кубке России
вчера, 15:19
200 рублей стоит билет на матч Нани в Медиалиге. Экс-хавбек «МЮ» сыграет за «Альфа-Банку» против «Амкала»
212 сентября, 19:49
Папу Гомес мог сыграть за «Амкал». Клуб хотел подписать аргентинца на Суперкубок Медиалиги в Абу-Даби
412 сентября, 18:20
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44
Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
611 сентября, 13:38
Осипов о приглашении Роналду в Медиалигу: «Мы близки к тому, чтобы прикоснуться к звездам такого уровня»
611 сентября, 12:36
Ройс стал президентом медиакоманды в немецкой Baller League Подольски
11 сентября, 11:30
Герман Эль Классико о вингере «Салюта» Гагуа, похвалившем «Амкал»: «Надеюсь, у тебя все будет топово в проффутболе. Но если что-то произойдет – ты знаешь, где нас искать»
211 сентября, 10:08
Экс-голкипер владимироского «Торпедо» Марков – игрок «Краснодара». Недавно его выгнали из клуба Второй лиги за интервью перед кубковым матчем с 2Drots
810 сентября, 19:03