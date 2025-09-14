Нани: «Я играл в Москве много лет назад, остались классные воспоминания. Большая честь представлять команду, которую тренирует Овчинников»
«Хочется всех поблагодарить за теплый прием. Для меня большая честь быть здесь, на этом празднике футбола. Футбол всегда был моей страстью.
Получив это приглашение, я увидел прекрасную возможность вспомнить самые невероятные моменты в моей карьере.
Я играл в Москве много лет назад, очень много классных воспоминаний. Здесь был мой финал Лиги чемпионов, первый гол в этом турнире я тоже забил тут за «Спортинг».
Очень круто быть здесь, участвовать в этом мероприятии. Медиалига кажется классной, хочу попробовать.
Не могу дождаться, когда смогу порадовать болельщиков и насладиться этим моментом с игроками и особенно с тренером (Сергеем Овчинниковым – Спортс’’), который играл в Португалии. Большая честь представлять команду, которую он возглавляет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии.
