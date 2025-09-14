Нани: «Я играл в Москве много лет назад, остались классные воспоминания. Большая честь представлять команду, которую тренирует Овчинников»

Нани рассказал о решении сыграть в WINLINE Медиалиге.

«Хочется всех поблагодарить за теплый прием. Для меня большая честь быть здесь, на этом празднике футбола. Футбол всегда был моей страстью.

Получив это приглашение, я увидел прекрасную возможность вспомнить самые невероятные моменты в моей карьере.

Я играл в Москве много лет назад, очень много классных воспоминаний. Здесь был мой финал Лиги чемпионов , первый гол в этом турнире я тоже забил тут за «Спортинг ».

Очень круто быть здесь, участвовать в этом мероприятии. Медиалига кажется классной, хочу попробовать.

Не могу дождаться, когда смогу порадовать болельщиков и насладиться этим моментом с игроками и особенно с тренером (Сергеем Овчинниковым – Спортс’’), который играл в Португалии. Большая честь представлять команду, которую он возглавляет», – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед » и сборной Португалии .

🤯 Нани – в Медиалиге! Сыграет против «Амкала» уже в воскресенье