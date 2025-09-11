Нани и Куарежма включены в Зал славы португальского футбола
Нани и Рикарду Куарежма включены в Зал славы португальского футбола.
Бывшие игроки сборной Португалии удостоились такой чести на церемонии Liga Portugal Awards.
Нани и Куарежма – чемпионы Евро-2016. Кроме того, Нани – 4-кратный чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед». Также выступал за «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио». Завершил карьеру в декабре 2024 года в возрасте 38 лет.
Куарежма – победитель Лиги чемпионов в составе «Интера», 4-кратный чемпион Португалии в составе «Порту» и «Спортинга». Также выступал за «Барселону» и «Челси». Завершил карьеру в 2022 году в возрасте 38 лет.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт лиги Португалии
