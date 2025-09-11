Болельщики «Салюта» скандировали «Амкал» – позор российского футбола». Медведев сидел на скамейке запасных

Болельщики «Салюта» кричали «Амкал» – позор российского футбола» на матче Кубка.

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» в 3-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России (2:1).

70-летний советник председателя правления «Зенита» Александр Медведев вышел в стартовом составе «Амкала». Он стал самым возрастным игроком в истории российского футбола.

В концовке матча болельщики «Салюта» запустили заряд «Амкал» – позор российского футбола». В этот момент Медведев сидел на скамейке запасных.