Пича получил травму в матче Кубка России. У форварда «Амкала» повреждение кисти
Максим Пичугин получил травму в матче FONBET Кубка России.
«Может кто проклял…Уже истерический смех…», – написал Пича.
Форвард «Амкала» пропустил весь шестой сезон WINLINE Медиалиги из-за проблем с голеностопом, а теперь был заменен в первом тайме из-за травмы кисти.
«Амкал» играет с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России в Красногорске на стадионе «Зоркий».
Кадр: телеграм-канал Пичи
Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: телеграм-канал Пичи
