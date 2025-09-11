0

Пича получил травму в матче Кубка России. У форварда «Амкала» повреждение кисти

Максим Пичугин получил травму в матче FONBET Кубка России.

«Может кто проклял…Уже истерический смех…», – написал Пича.

Форвард «Амкала» пропустил весь шестой сезон WINLINE Медиалиги из-за проблем с голеностопом, а теперь был заменен в первом тайме из-за травмы кисти.

«Амкал» играет с белгородским «Салютом» в 3-м раунде Пути регионов Кубка России в Красногорске на стадионе «Зоркий».

Кадр: телеграм-канал Пичи

