Fight Nights обыграли FC ViBE во 2-м туре дивизиона претендентов
Fight Nights прошли в следующий тур Кубка Лиги, обыграв FC ViBE.
Winline Кубок Лиги, 2-й тур, ответные матчи
7 сентября, воскресенье
Fight Nights – FC ViBE – 5:2 (1:2)
Голы: 1:0 – Лепс, 1:1 – Бабков, 1:2 – Блатов, 2:2 – Островский, 3:2 –Дудиев, 5:2 – Островский
Первый матч – 2:1.
Матч прошел на малом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
