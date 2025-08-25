«Проект Васи Уткина пинают как мертвую лошадь. Он жил ради «Эгриси», его слезы после бронзы – апофеоз всего». Маврин о роли Вилсакома в команде
Крупнейший техноблогер России присоединился к команде, которой ранее руководил Василий Уткин, в феврале этого года, а летом стал президентом клуба.
«Отпустите «Эгриси». Поменяйте уже название. Проект Васи Уткина, который он делал с душой, жил этим, люди сейчас пинают и делают все, чтобы команда «Эгриси» была как мертвая лошадь.
Я изменю свое мнение, если Вилсаком станет вторым Васей Уткиным и будет жить этим проектом, а не делать это ради выгоды или просто шефства.
Азамат, например, живет своим проектом, и если отобрать у него «Десятку», то освободившееся место в душе надо будет чем-то заполнить.
Так же «Эгриси» был для Васи. Команда существовала вопреки всему. Она жила без больших денег, без суперзвезд, но у них был андеграундный шарм. И Вася его поддерживал, не вливая космических денег, а его слезы, когда они заняли третье место, это апофеоз всего.
Может быть, Вася и жил в последнее время только для того, чтобы испытать эти эмоции», – сказал полузащитник «Амкала».