«Проект Васи Уткина пинают как мертвую лошадь. Он жил ради «Эгриси», его слезы после бронзы – апофеоз всего». Маврин о роли Вилсакома в команде

Василий Маврин раскритиковал Вилсакома в роли президента «Эгриси».

Крупнейший техноблогер России присоединился к команде, которой ранее руководил Василий Уткин, в феврале этого года, а летом стал президентом клуба.

«Отпустите «Эгриси». Поменяйте уже название. Проект Васи Уткина, который он делал с душой, жил этим, люди сейчас пинают и делают все, чтобы команда «Эгриси» была как мертвая лошадь.

Я изменю свое мнение, если Вилсаком станет вторым Васей Уткиным и будет жить этим проектом, а не делать это ради выгоды или просто шефства.

Азамат, например, живет своим проектом, и если отобрать у него «Десятку », то освободившееся место в душе надо будет чем-то заполнить.

Так же «Эгриси » был для Васи. Команда существовала вопреки всему. Она жила без больших денег, без суперзвезд, но у них был андеграундный шарм. И Вася его поддерживал, не вливая космических денег, а его слезы, когда они заняли третье место, это апофеоз всего.

Может быть, Вася и жил в последнее время только для того, чтобы испытать эти эмоции», – сказал полузащитник «Амкала ».