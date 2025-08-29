2Drots обыграли «Броуков» в серии буллиталити в 1-м туре Кубка Медиалиги
«БроукБойз» проиграли 2Drots в 1-м туре элитного дивизиона WINLINE Кубка МФЛ.
Кубок Лиги, элитный дивизион, 1-й тур
«БроукБойз» – 2Drots – 1:1 (1:0, 0:2 Б)
Голы: 1:0 – Мэджик (5), 1:1 – Соснин (41, АГ).
«БроукБойз»: Зириков, Сухой, Давыд, Мура, Киряков, Як, Соснин, Абрамян, Лева, Кент, Мэджик.
2Drots: Ланда, Кудряшов, Француз, Щерба, Васильев, Манна, Левин, Фрол, Пога, Курза, Фартуна.
Матч проходит на стадионе «Москвич» (большое поле).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
