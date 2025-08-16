Смолов о предложениях: «Были переговоры с «Дубай Юнайтед». Но для опыта лучше пожить в Европе»

Экс-игрок «Краснодара» Федор Смолов рассказал, где видит продолжение карьеры.

«Я разговаривал с «Дубай Юнайтед». Во-первых, они в низшем дивизионе. Во-вторых, у них задача выйти. Были переговоры, до конкретики не дошло.

В качестве зимовки это хороший вариант. Но год там жить специфически, мне кажется. Были обсуждения с европейскими клубами, честно сказать, год пожить для своего опыта лучше в Европе. В Дубае я и так много раз был», – сказал экс-нападающий «Краснодара ».

Последним клубом Смолова был «Краснодар», который он покинул после сезона-2024/25. В настоящее время Федор – свободный агент.

35-летний форвард сыграет за «БроукБойз» в Фонбет Кубке России против «Авангарда». Игра пройдет 21 августа в Орле. Начало матча – в 17:00 (мск).