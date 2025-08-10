Николай Осипов: «Можем увидеть Смолова в статусе руководителя медиаклуба, который выходит на поле»

Николай Осипов заявил, что Федор Смолов может создать команду в Медиалиге.

«Со Смоловым у нас был диалог пару лет назад о создании его собственного клуба. Он решил сконцентрироваться на карьере и, наконец, стал чемпионом России. Это правильно. Сейчас он еще в хорошей форме, чтобы продолжать карьеру.

К тому же, он завел семью, стал отцом. Это главное. Если игра в футбол будет мешать этому, то можем увидеть Смолова в статусе руководителя клуба, который выходит на поле. Это было бы достаточно правильным решением.

Что-то мне подсказывает, информация из кулуаров, что Федор близок к тому, чтобы пробовать себя в статусе руководителя медиаклуба или создателя команды. Пока это может быть проба пера в низших дивизионах медиафутбола, но у него все получится и в Медиалиге .

Сейчас муссируются новости об его игре за «Броуков» это было бы супер. Убежден, что ему хватит мотивации и мастерства, чтобы на ранних стадиях Кубка России круто выступать за медиакоманду.

Может, он влюбится в медиафутбол, и мы увидим его в составе какой-то команды. Но, мне кажется, Смолову лучше было бы совмещать руководство и игру на поле», – сказал президент WINLINE МФЛ.

Недавно Смолов открыл медиакоманду Smol Squad, которая сыграет в новом сезоне Уличного Футбола.