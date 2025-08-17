0

Генич о последнем месте «Матч ТВ» по итогам комитета 6К: «Нам обидно. Алгоритм подсчетов необъективен»

Константин Генич недоволен итогами 6К, где «Матч ТВ» занял последнее место.

«Абсолютно некорректные итоги комитета 6К. Мы поговорили с Колей, потому что алгоритм подсчетов необъективен. Комитет не считает наши цифры на Rutube. На ютуб мы не выпускаем ролики. Плюс у нас были неплохие просмотры в ВК.

У нас прекрасно работает SMM-служба. Регулярно формируем контент, на каждой тренировке по несколько постов, инфоповоды собираем и презентации игроков делаем.

Николай отреагировал адекватно, дал контакт человека, который занимается подсчетом цифр, чтобы мы подсказали нужный алгоритм и скорректировали данные. Нам самим обидно: SMM-служба работает активно, помогает основной канал «Матч ТВ». Например, на презентации формы у нас, с помощью перепостов, было порядка 200 тысяч просмотров, и я не понимаю, почему это не учитывалось», – сказал комментатор «Матч ТВ» и фронтмен медийной команды телеканала в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

По результатам 6К «Матч ТВ» занял последнее место.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
