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  • Генич не пожмет руку Медведеву: «С Алексеем здорово общались, но после матча он ######## мяч в мою сторону: «На, подавись». Меня это зацепило»
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Генич не пожмет руку Медведеву: «С Алексеем здорово общались, но после матча он ######## мяч в мою сторону: «На, подавись». Меня это зацепило»

Константин Генич не пожмет руку тренеру медиакоманды «Титан» Алексею Медведеву.

«Я очень рад вылету «Титана», честно. Это единственный плюс от сезона. Была история с Темниковым, они некрасиво себя повели, но да ладно.

Тренер «Титана», Алексей Медведев, мой прекрасный друг, с которым мы здорово общались, после финального свистка [в очном матче] взял мяч, ######## (ударил) в мою сторону и сказал: «На, ##### (блин), подавись» – меня это зацепило, задело.

Честно говоря, рад, что «Титан» сел в лужу.

«Титан» – нерукопожатная команда. Классная команда, классные ребята, но Зуев (президент «Титана» – Спортс’’) и Медведев – нет», – сказал президент медиаклуба «Матч ТВ».

Перед стартом шестого сезона Winline Медиалиги Иван Темников тренировался с «Матч ТВ». Клуб и игрок договорились о сотрудничестве, но не подписали контракт. «Матч ТВ» включил защитника в заявку на МФЛ-6, однако позже стало известно, что «Титан» переманил игрока.

Иван Темников провел 45 матчей в Премьер-лиге. Ранее футболист выступал за московское «Динамо» и «Пари НН».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Это медиафутбол, бро»
logoWinline Медиалига
logoЛФК «Титан»
logoАлексей Медведев
logoИван Темников
logoКонстантин Генич
logoФК Матч ТВ
logoпремьер-лига Россия
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