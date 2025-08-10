  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Пирло слышал про русскую Медиалигу». Форвард «Банки» Стиль будет неделю тренироваться с «Дубай Юнайтед» Андреа
«Пирло слышал про русскую Медиалигу». Форвард «Банки» Стиль будет неделю тренироваться с «Дубай Юнайтед» Андреа

Алекс Стиль поедет в «Дубай Юнайтед» Андреа Пирло.

Команда из ОАЭ, которую тренирует Пирло, приглашает нападающего ФК «Банка» потренироваться в течение недели.

«Сейчас ситуация с поездкой в команду Пирло в Дубай равна 90%. Согласовываем контент-план и как можно было бы круто это снять – и для нас, и для клуба из Дубая! 

Пирло сказал, что даже слышал про русскую Медиалигу, и не против, чтобы я приехал и потренировался неделю с командой. 

В это так сложно поверить… Неужели увижу и поработаю с таким человеком», – написал форвард.

«Дубай Юнайтед» выступает во второй по силе лиге ОАЭ. До задержания в команде играл экс-футболист «Спартака» Квинси Промес.

Алекс Стиль выступал за 2Drots с 2022 года, в июле он присоединился к «Банке».

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?9968 голосов
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Алекса Стиля
