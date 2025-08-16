2Drots сыграют против Smal Squad, команда Плющенко встретится с «Игроками Планеты Земля» Чалова. Стартует 1-й тур Уличного Футбола
Расписание 1-го тура Winline Уличного Футбола.
1-й тур Winline Уличного Футбола
16 августа, суббота
2Drots – Smal Squad (команда Федора Смолова). Начало – в 18:30.
«Союз Чемпионов» (команда Евгения Плющенко) – «Игроки Планеты Земля» (команда Даниила Чалова). Начало – в 20:00.
Игры пройдут в комплекте «Атмосфера».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Уличный Футбол
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости