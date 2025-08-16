  • Спортс
  • 2Drots сыграют против Smal Squad, команда Плющенко встретится с «Игроками Планеты Земля» Чалова. Стартует 1-й тур Уличного Футбола
0

2Drots сыграют против Smal Squad, команда Плющенко встретится с «Игроками Планеты Земля» Чалова. Стартует 1-й тур Уличного Футбола

Расписание 1-го тура Winline Уличного Футбола.

1-й тур Winline Уличного Футбола

16 августа, суббота

2Drots – Smal Squad (команда Федора Смолова). Начало – в 18:30.

«Союз Чемпионов» (команда Евгения Плющенко) – «Игроки Планеты Земля» (команда Даниила Чалова). Начало – в 20:00.

Игры пройдут в комплекте «Атмосфера».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Winline Уличный Футбол
logo2Drots
logoWinline Уличный Футбол
logoФедор Смолов
logoЕвгений Плющенко
календарь
logoДаниил Чалов
Смолов открыл медиакоманду. Smol Squad сыграет в новом сезоне Уличного Футбола
27 августа, 14:07
50 звезд, которые связаны с медиаспортом – самый полный список в одном месте
1815 июля, 20:30
226-сантиметровый баскетболист Подкользин сыграет за «Амкал» против «Калуги» в Кубке России. Он станет самым высоким игроком в истории турнира
44вчера, 19:59
Млечный: «УМО осталось с того сезона. Но если задержимся, в середине октября оно закончится и придется вылетать»
вчера, 18:56
«Формат немножечко слизан с Кубка России». Генич о Кубке Медиалиги-2025
вчера, 17:55
«БроукБойз» в одной группе с 2Drots, «Амкал» – с «Альфа-Банкой». Жеребьевка Элитного дивизиона Кубка Медилиги-2025
вчера, 16:37
СКА Басты сыграет с «Добрым Вечером», «Эгриси» – с Unwonted Boys. Жеребьевка Дивизиона претендентов Кубка Медилиги-2025
вчера, 16:26
Нападающий Васиченко перешел в FC ViBE
вчера, 15:00
«В одном из десяти матчей «Броуки» могут и «Зенит» переехать». Смолов о мечте Райзена дойти до клубов РПЛ в Кубке России
3вчера, 13:22
Защитник Fight Nights Матвийчук перешел в «Альтерон». Игроком интересовались «Амкал» и 2Drots
вчера, 10:12
«Это историческое событие». Карпин о предстоящей игре Смолова за «Броуков» в Кубке России
13вчера, 08:55Видео
«Это по-коммунистически». Карпин заявил, что не приводил доводов РФС для совмещения работы с «Динамо»
5814 августа, 19:37Видео
«Надо сейчас дожить до 21-го августа, а потом и обсудим». Смолов о возможном переходе в «БроукБойз» из Медиалиги
2вчера, 11:23
«Хочется дойти до команд Первой лиги или РПЛ». Кудряшов об амбициях 2Drots в Кубке России
13 августа, 18:55
Смолов приступил к тренировкам с «БроукБойз». Экс-игрок «Краснодара» выступит за медиакоманду в Кубке России
513 августа, 15:07Фото
«Я против wild card в РПЛ для нас. Это было бы нечестно». Вратарь «Амкала» Ушаков о пути в высший дивизион
311 августа, 11:03
«Егор Крид, может, где-то выскочит». 2Drots могут устроить перформанс с медийными игроками в Кубке России
68 августа, 10:40
Вилсаком о любви к «Барселоне»: «До 20 лет я вообще не увлекался футболом. А потом увидел Роналдиньо и понял: «О, этот чувак мне нравится»
137 августа, 18:53
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
7 августа, 16:56
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
17 августа, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
26 августа, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
16 августа, 20:16