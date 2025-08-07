Смолов открыл медиакоманду. Smol Squad сыграет в новом сезоне Уличного Футбола

Команда Федора Смолова примет участие в летнем сезоне WINLINE Уличного Футбола.

За Smol Squad сыграет Илья Ковальчук и другие звезды.

Ранее стало известно, что «Амкал » также примет участие в турнире. Клуб снялся с финала позапрошлого сезона из-за скандала с Артемом Дзюбой .

Дмитрий Егоров сообщил , что «БроукБойз » пропустят новый сезон.

Новый сезон пройдет с 16 августа по 7 сентября. Чемпионом предыдущего сезона стала команда рэпера Bushido Zho Ctrl+V. Они в финале переиграли «Кино Черти». 3 и 4 места заняли «БроукБойз» и 2Drots.

Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам

Титов, Молодой Платон и Гаджи Автомат – как же много звезд в Уличном Футболе!