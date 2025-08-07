Смолов открыл медиакоманду. Smol Squad сыграет в новом сезоне Уличного Футбола
Команда Федора Смолова примет участие в летнем сезоне WINLINE Уличного Футбола.
За Smol Squad сыграет Илья Ковальчук и другие звезды.
Ранее стало известно, что «Амкал» также примет участие в турнире. Клуб снялся с финала позапрошлого сезона из-за скандала с Артемом Дзюбой.
Дмитрий Егоров сообщил, что «БроукБойз» пропустят новый сезон.
Новый сезон пройдет с 16 августа по 7 сентября. Чемпионом предыдущего сезона стала команда рэпера Bushido Zho Ctrl+V. Они в финале переиграли «Кино Черти». 3 и 4 места заняли «БроукБойз» и 2Drots.
Смолов сыграет за «Броуков» в Кубке России! Чтобы обогнать Аршавина по голам
Титов, Молодой Платон и Гаджи Автомат – как же много звезд в Уличном Футболе!
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал Уличного Футбола
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости