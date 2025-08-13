Жекич покинул «Волну» из Второй лиги спустя 5 месяцев. Егоров назвал его кейс «самым странным решением в истории «Броуков»

Дмитрий Егоров отреагировал на уход Жекича из «Волны».

Защитник ранее выступал за «БроукБойз», а в марте присоединился к команде Второй лиги.

В «Волне» он, таким образом, провел всего пять месяцев.

«Самое странное решение в истории «Броуков». Даже хуже, чем у Мушвига и Дени Макаева.

Помножило на ноль огромные личные усилия по нормальному и человеческому трудоустройству.

Помножило если не на ноль, то сильно поделило собственное развитие карьеры и, думаю, подразрушило уверенность в себе.

Испортило отношения полностью.

Сколько объяснять людям, чтобы они не слушали агентов – непонятно. Если они вас с детства не ведут, то не занимайтесь фигней.

Им пофигу, как вам выбираться из «Бронзы», кто будет тренером, как с ростом два метра кататься на автобусе из города в город и так далее.

Сейчас если идти в профи, то просто нельзя выбирать ту зону и вообще «Бронзу», – написал президент «Броуков».

