Жекич покинул «Волну» из Второй лиги спустя 5 месяцев. Егоров назвал его кейс «самым странным решением в истории «Броуков»
Защитник ранее выступал за «БроукБойз», а в марте присоединился к команде Второй лиги.
В «Волне» он, таким образом, провел всего пять месяцев.
«Самое странное решение в истории «Броуков». Даже хуже, чем у Мушвига и Дени Макаева.
Помножило на ноль огромные личные усилия по нормальному и человеческому трудоустройству.
Помножило если не на ноль, то сильно поделило собственное развитие карьеры и, думаю, подразрушило уверенность в себе.
Испортило отношения полностью.
Сколько объяснять людям, чтобы они не слушали агентов – непонятно. Если они вас с детства не ведут, то не занимайтесь фигней.
Им пофигу, как вам выбираться из «Бронзы», кто будет тренером, как с ростом два метра кататься на автобусе из города в город и так далее.
Сейчас если идти в профи, то просто нельзя выбирать ту зону и вообще «Бронзу», – написал президент «Броуков».
