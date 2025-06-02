Нападающий «Амкала» Шах о клубе мечты: «ПСЖ». Посадил бы в запас Хвичу. Хочу играть с Дуэ и Дембеле»

Шах мечтает перейти в «ПСЖ» и посадить Хвичу Кварацхелию в запас.

«Я делал все ради гола, ради команды, но Бог не давал забить. А сегодня получилось. Самое главное, что я получаю удовольствие от своей игры.

ЛЧ? Тоже хочу там играть, конечно. Клуб мечты – «ПСЖ». Посадил бы в запас Хвичу. Хочу играть с Дуэ и Дембеле слева в атаке.

Когда это произойдет? Шаг за шагом. Думаю, в 25 – это рано. К 28 где-то», – рассказал нападающий «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса’‘ Илье Ковалеву.

В 7-м туре Winline МФЛ-6 Шахриер Жабборов сделал хет-трик в ворота «Банки». Это первые голы нападающего «Амкала » в Медиалиге .

22-летний Жабборов присоединился к «Амкалу» в конце января.

Вингер из Узбекистана в 19 лет стал чемпионом страны, в 20 – выиграл молодежный Кубок Азии с Абдукодиром Хусановым и Аббосом Файзуллаевым, а после получил дисквалификацию на четыре года за допинг.

Шахриер участвовал на Кингс ЧМ в составе сборной Узбекистана. Жерар Пике лично обращался к агентам форварда по поводу его участия в лиге.

В «Амкале» – талант из Узбекистана. Брал Кубок Азии с Хусановым, забанен на 4 года за допинг