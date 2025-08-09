Экс-хавбек «Динамо» Левин – игрок 2Drots
Владислав Левин перешел в 2Drots.
2D объявил о трансфере 30-летнего полузащитника.
Левин провел прошлый сезон в составе тульского «Арсенала» в Первой лиге.
Также выступал за «Сочи», чешские «Словацко» и «Богемианс-1905», «Динамо» Москва и другие клубы. На счету хавбека 3 матча в РПЛ в составе бело-голубых и чемпионство в Первой лиге.
Левин уже дебютировал за 2Drots в матче Фонбет Кубка России против «Торпедо» Владимир (1:0).
Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России – сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал 2Drots
