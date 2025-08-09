Экс-хавбек «Динамо» Левин – игрок 2Drots

Владислав Левин перешел в 2Drots.

2D объявил о трансфере 30-летнего полузащитника.

Левин провел прошлый сезон в составе тульского «Арсенала» в Первой лиге.

Также выступал за «Сочи », чешские «Словацко » и «Богемианс-1905 », «Динамо » Москва и другие клубы. На счету хавбека 3 матча в РПЛ в составе бело-голубых и чемпионство в Первой лиге.

Левин уже дебютировал за 2Drots в матче Фонбет Кубка России против «Торпедо» Владимир (1:0).

Легенда 2Drots на 90+4 вырвал победу в Кубке России – сразу как вернулся из Первой лиги. 3 из 3 медиаклубов прошли!

Таблица трансферов медиафутбола