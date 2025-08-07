Володя XXL покинул СКА. Футболист создал свою команду «Курск Медиа»
Владимир Горяинов покинул СКА.
СКА объявил о расставании с 24-летним нападающим.
Ранее Володя объявил о создании собственной команды «Курск Медиа»
Форвард присоединился к СКА по ходу шестого сезона WINLINE Медиалиги и провел за клуб два матча.
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал СКА
