Володя XXL покинул СКА. Футболист создал свою команду «Курск Медиа»

Владимир Горяинов покинул СКА.

СКА объявил о расставании с 24-летним нападающим.

Ранее Володя объявил о создании собственной команды «Курск Медиа»

Форвард присоединился к СКА по ходу шестого сезона WINLINE Медиалиги и провел за клуб два матча.

