Александр Мостовой: «Хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта в России. Буду смотреть за работой Ларионова в СКА»

Александр Мостовой рассказал, за какими хоккейными командами он следит.

– За какую хоккейную команду вы болеете?

– Болел за «Спартак », потому что во главе команды мой друг Алексей Жамнов . Когда Сергей Федоров был у руля ЦСКА , то переживал за него. Сейчас буду смотреть за работой Игоря Ларионова в СКА.

Слежу за теми людьми, с кем знаком и с кем общаюсь. Как без этого? Хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта в нашей стране.

– Илья Ковальчук недавно сказал, что вы могли бы стать помощником Алексея Жамнова в «Спартаке»…

– Это Илюха просто так сказал. Просто разговорная речь. Не нужно цепляться к словам, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.