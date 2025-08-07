  • Спортс
  • Александр Мостовой: «Хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта в России. Буду смотреть за работой Ларионова в СКА»


Александр Мостовой: «Хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта в России. Буду смотреть за работой Ларионова в СКА»

Александр Мостовой рассказал, за какими хоккейными командами он следит.

– За какую хоккейную команду вы болеете?

– Болел за «Спартак», потому что во главе команды мой друг Алексей Жамнов. Когда Сергей Федоров был у руля ЦСКА, то переживал за него. Сейчас буду смотреть за работой Игоря Ларионова в СКА.

Слежу за теми людьми, с кем знаком и с кем общаюсь. Как без этого? Хоккей и футбол – два самых популярных вида спорта в нашей стране.

Илья Ковальчук недавно сказал, что вы могли бы стать помощником Алексея Жамнова в «Спартаке»…

– Это Илюха просто так сказал. Просто разговорная речь. Не нужно цепляться к словам, – сказал бывший футболист сборной России Александр Мостовой.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
