«Мы профессиональней». Вратарь «Торпедо» об игре против 2Drots в Кубке России
Голкипер «Торпедо» Богдан Марков высказался о предстоящей игре против 2Drots.
«Мы пройдем дальше, переиграем их. Против 2D будет играть основа.
Я считаю, у нас превосходство во всем. Мы профессиональней 2Drots: и в тренировочном плане, и в дисциплине за полем – мы более профессионально себя ведем.
2D тренируются 6 раз в неделю? У нас тренировки более нагрузочные, подстроены под каждого игрока», – сказал вратарь владимирского «Торпедо».
6 августа 2Drots сыграют против «Торпедо» в первом раунде FONBET Кубка России. Начало – 20:15 (мск).
Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: 13Team
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости