«Мы профессиональней». Вратарь «Торпедо» об игре против 2Drots в Кубке России

Голкипер «Торпедо» Богдан Марков высказался о предстоящей игре против 2Drots.

«Мы пройдем дальше, переиграем их. Против 2D будет играть основа.

Я считаю, у нас превосходство во всем. Мы профессиональней 2Drots: и в тренировочном плане, и в дисциплине за полем – мы более профессионально себя ведем.

2D тренируются 6 раз в неделю? У нас тренировки более нагрузочные, подстроены под каждого игрока», – сказал вратарь владимирского «Торпедо».

6 августа 2Drots сыграют против «Торпедо» в первом раунде FONBET Кубка России. Начало – 20:15 (мск).

Игра пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?6822 голоса
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: 13Team
