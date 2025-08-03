2Drots хотели бесплатно подписать Каджика. Сейчас полузащитник тренируется с «Броуками»

Дмитрий Кузнецов рассказал, почему Каджик не закрепился в 2Drots.

Дмитрий Егоров : «Каджик неплох. Почему его «дроты» не взяли?»

Дмитрий Кузнецов : «Хотели бесплатно взять. Сказали, что не будут платить. Он работает на рынке. 22 года, нормальный пацан».

Каджик: «Работал на «Горбушке» – рынок электроники. Именно там меня Викторич и откопал. Я был у него в 2D, потом ушел в аренду. Когда Дмитрий Викторович стал главным тренером «Броуков», пригласил сюда».