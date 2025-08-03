«Амкал» представил новую форму на Кубок России. Она выполнена в стиле игры GTA

«Амкал» показал форму, в который выступит в FONBET Кубке России.

Новый комплект формы выполнен в стиле игры GTA.

«Grand Theft Amkal.

Создали настоящее произведение искусства, в котором будем отыгрывать роль футболистов.

Уже 5 августа вы увидите на наших игроках уникальный комплект формы с принтом карты из всеми любимой игры», – написали в телеграммной-канале клуба.

5 августа «Амкал» сыграет в Кубке России против «Кванта». Начало – 18:00 (мск).

В предварительной заявке медиакоманды – техноблогер Wylsacom, рэпер The Limba, комики Роман Косицын и Фил Воронин и стример Парадеевич.

Кто сыграет за «Амкал» в Кубке России? Коллега Ивлеевой, звезда КВН и участники рейтингов Forbes