«Амкал» представил новую форму на Кубок России. Она выполнена в стиле игры GTA
«Амкал» показал форму, в который выступит в FONBET Кубке России.
Новый комплект формы выполнен в стиле игры GTA.
«Grand Theft Amkal.
Создали настоящее произведение искусства, в котором будем отыгрывать роль футболистов.
Уже 5 августа вы увидите на наших игроках уникальный комплект формы с принтом карты из всеми любимой игры», – написали в телеграммной-канале клуба.
5 августа «Амкал» сыграет в Кубке России против «Кванта». Начало – 18:00 (мск).
В предварительной заявке медиакоманды – техноблогер Wylsacom, рэпер The Limba, комики Роман Косицын и Фил Воронин и стример Парадеевич.
Кто сыграет за «Амкал» в Кубке России? Коллега Ивлеевой, звезда КВН и участники рейтингов Forbes
Прикольно, развеселили 1/256 финала
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнира
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости