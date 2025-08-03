Фото
1

«Амкал» представил новую форму на Кубок России. Она выполнена в стиле игры GTA

«Амкал» показал форму, в который выступит в FONBET Кубке России.

Новый комплект формы выполнен в стиле игры GTA.

«Grand Theft Amkal.

Создали настоящее произведение искусства, в котором будем отыгрывать роль футболистов.

Уже 5 августа вы увидите на наших игроках уникальный комплект формы с принтом карты из всеми любимой игры», – написали в телеграммной-канале клуба.

5 августа «Амкал» сыграет в Кубке России против «Кванта». Начало – 18:00 (мск).

В предварительной заявке медиакоманды – техноблогер Wylsacom, рэпер The Limba, комики Роман Косицын и Фил Воронин и стример Парадеевич.

Кто сыграет за «Амкал» в Кубке России? Коллега Ивлеевой, звезда КВН и участники рейтингов Forbes

Блогеры и артисты у «Амкала» в Кубке России – как вы относитесь?6822 голоса
Прикольно, развеселили 1/256 финалаАмкал
Плохо, устроили цирк из уважаемого турнираАртем Дзюба
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoFONBET Кубок России
logoАлександр «Paradeev1ch» Парадеев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
2Drots уверенно обыграют «Торпедо» Вл, «Броуки» пройдут «Орел»: ожидания букмекеров от медийных команд в Кубке
1вчера, 07:57
10 примеров яркости медиаклубов в Кубке России. С пушкой Катрича и слезами Гасилина
83 августа, 19:10
Комик Косицын прошел УМО для участия в Кубке России за «Амкал»
12 августа, 18:48
Певец Rakhim, стример Анар и актер Лукин хотят сыграть за «Амкал» в Кубке России
62 августа, 15:48
Мостовой об участии блогеров в Кубке России: «На какой-то 1/132 стадии пошумят, поорут и вылетят. Но на серьезную команду попадут и им одно место начистят»
2330 июля, 11:05
Главные новости
Из «Торпедо» Владимир выгнали еще одного футболиста. Главному тренеру не понравилась речь капитана клуба в раздевалке после поражения 2Drots («Некласико»)
1052 минуты назад
Вилсаком: «Привезти Дани Алвеса в Медиалигу стоит в районе 30 млн рублей за сезон. Это не супердорого. Подъемно с точки зрения привлечения спонсоров»
6сегодня, 12:40
Ганский Принц присоединился к СКА
сегодня, 12:10
Володя XXL покинул СКА. Футболист создал свою команду «Курск Медиа»
сегодня, 11:31
2Drots готовы пригласить на просмотр вратаря «Торпедо» Владимир, которого выгнали из команды после интервью. Голкипер заявил, что его клуб обыграет 2Drots
6сегодня, 09:07
Ландаков стал первым номером в 2Drots: «В свое время Сычев показывал своей игрой, что он первый номер. Сейчас другое время – кто сильнее, тот и играет»
вчера, 20:51
«Амкал» сыграет с «Калугой», «Броуки» – против курского «Авангарда», 2Drots – c «Космосом» во 2-м раунде Пути Регионов Кубка России
1вчера, 20:13
Все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Кубка России. Год назад было так же
22вчера, 19:18
2Drots выбили владимирское «Торпедо» из Кубка России, забив на последней минуте
31вчера, 19:14
Главный тренер «Орла» не пожал руку тренеру «Броуков» Кузнецову после матча. Профклуб уступил медиакоманде в Кубке России
28вчера, 18:00
Ко всем новостям
Последние новости
Слон о перфомансе «Амкала» в Кубке России: «Противоречивый инфоповод, но он обернулся плюсом для всех. Даже те, кто был недоволен в РФС, сейчас смотрят на это по-другому»
сегодня, 16:56
Аршавин о медиакомандах в Кубке России: «У «Броуков» больше всех шансов пройти дальше. Но все зависит от соперников»
сегодня, 15:21
Смолов открыл медиакоманду. Smol Squad сыграет в новом сезоне Уличного Футбола
2сегодня, 14:07
Мостовой о хоккейной Медиалиге: «Она интересна, когда играют по нормальным правилам. В футболе кричали, что играют любители, артисты, а там те, кто не пробились по профессионалам»
сегодня, 09:55
Осипов о медиакомандах в Кубке России: «Все трое пройдут в третий раунд! Скриньте!»
2вчера, 20:44
«Поддержка сумасшедшая. Я уже забыл, каково это». Фартуна, отыгравший два сезоне в «КАМАЗе», о возвращении в 2Drots
1вчера, 20:16
«Легендарное возвращение!» Тренер 2Drots Смирнов о победном голе Фартуны в Кубке
1вчера, 19:49
Карат сыграет на стримерском турнире по CS 2. Призовой фонд 3,3 млн рублей
вчера, 11:54
Круговой о матче «Амкала» в Кубке: «Жду вынос Вилсакома на Лимбу и гол в девять»
75 августа, 11:40
The Limba, Парадеевич и Ликс в заявке «Амкала» на Кубок России. Как минимум две звезды выйдут в старте
65 августа, 10:05