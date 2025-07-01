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Бирюк покинул 2Drots: «Свой потенциал, считаю, не раскрыл»

Кирилл Бирюков объявил об уходе из 2Drots.

«Свободный агент. Так уж вышло. Я сам знал, куда и на что иду.

Травмы или нет, покажет время, но свой потенциал, я считаю, не раскрыл. Расходимся по-обоюдному. В любом случае, никаких претензий с моей стороны.

Есть много моментов, которые я запомню навсегда, находясь в 2D. И такому клубу, с такими фанатами желаю только удачи. Вы крутые.

Еще увидимся», – написал полузащитник 2Drots.

В ноябре 2024 года полузащитник покинул «Титан», где провел пять лет и перешел в команду «самураев». Хавбек выступал за клуб в ЛФЛ и в Медиалиге. В составе «Титана» он стал чемпионом МФЛ-4.

В 2023 году Биря на правах аренды в составе 2Drots выиграл Московский Кубок Селебрити.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Бири
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