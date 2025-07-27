Парадеевич, Дмитрий Ликс, The Limba и другие звезды прошли УМО для участия в Кубке России за «Амкал»
За медиакоманду сыграют стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс, рэпер The Limba, комики Фил Воронин и Роман Косицын, блогеры Андрей Глазунов и Слава Морозов, продюсер Олег Титов и экс-звезда «Амкала» и тиктокер Прокоп. Президент «Амкала» Герман Эль Класико сообщил, что еще одна суперзвезда интернета дала согласие на участие в матче.
Почти все приглашенные звезды прошли УМО для участия в Кубке России.
Также за «Амкал» может сыграть 5-8 игроков основной команды.
Клуб хотел назначить на позицию тренера медийную звезду, но командой будет руководить главный тренер «Амкала» Виталий Панов.
«Амкал» сыграет с «Квантом» в первом раунде Пути Регионов Кубка России 5 августа. Герман Эль Класико заявил, что планирует включить в состав различных знаменитостей. Блогер приглашал сыграть за «Амкал» Александра Овечкина, но хоккеист отказался.
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