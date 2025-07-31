The Limba исполнил «Знаешь ли ты» певицы МакSим на тренировке «Амкала». Рэпер сыграет за клуб в Кубке России
Блогеры и знаменитости посетили несколько тренировок «Амкала» для подготовки к матчу против «Кванта» в Фонбет Кубке России.
С «Амкалом» тренируются рэпер The Limba, блогер Вячеслав Морозов, продюсер Олег Титов и комик Фил Воронин.
Также в матче должны принять участие стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс, комик Роман Косицын, блогеры Андрей Глазунов и Вилсаком и экс-звезда «Амкала» Прокоп. Приглашенные звезды уже прошли УМО.
«Амкал» сыграет с «Квантом» в первом раунде Пути Регионов Кубка России 5 августа. Президент медиакоманды Герман Эль Класико заявил, что планирует включить в состав различных знаменитостей. Блогер приглашал сыграть за «Амкал» Александра Овечкина, но хоккеист отказался.
Вилсаком будет вратарем «Амкала» в Кубке России. Каких еще блогеров берут?
«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев»