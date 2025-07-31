The Limba исполнил «Знаешь ли ты» певицы МакSим на тренировке «Амкала». Рэпер сыграет за клуб в Кубке России

Приглашенные звезды «Амкала» готовятся к матчу с «Квантом» в Кубке России.

Блогеры и знаменитости посетили несколько тренировок «Амкала» для подготовки к матчу против «Кванта » в Фонбет Кубке России.

С «Амкалом » тренируются рэпер The Limba, блогер Вячеслав Морозов, продюсер Олег Титов и комик Фил Воронин .

Также в матче должны принять участие стримеры Парадеевич и Дмитрий Ликс, комик Роман Косицын, блогеры Андрей Глазунов и Вилсаком и экс-звезда «Амкала» Прокоп . Приглашенные звезды уже прошли УМО.

«Амкал» сыграет с «Квантом» в первом раунде Пути Регионов Кубка России 5 августа. Президент медиакоманды Герман Эль Класико заявил , что планирует включить в состав различных знаменитостей. Блогер приглашал сыграть за «Амкал» Александра Овечкина, но хоккеист отказался.

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