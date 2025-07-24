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Президент «Амкала» пригласил Овечкина принять участие в Кубке России. Хоккеист отказал

Герман Эль Класико пригласил Александра Овечкина принять участие в FONBET Кубке России.

«Позвать Хабиба? Заходили с двух сторон на Александра Овечкина, но, к сожалению, у него не получится – мне так передали. Я заходил с одной стороны, с другой Сева Терлецкий пытался через титульного спонсора Кубка России. Мы думали провернуть эту аферу, но у него не выйдет», – сказал президент «Амкала».

5 августа «Амкал» и «Квант» встретятся в 1-м раунде Кубка России. Герман заявил, что планирует включить в состав рэпера The Limba, комика Антона Шастуна и других знаменитостей.

Директор «Кванта» Лев Березнер на это ответил, что планы «Амкала» – не более чем хайп и привлечение внимания.

«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: стрим Германа
logoГерман Эль Класико
logoХабиб Нурмагомедов
logoWinline Медиалига
logoАлександр Овечкин
logoFONBET Кубок России
logoКвант
logoАмкал
Севастиан «Крысева» Терлецкий
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