Президент «Амкала» пригласил Овечкина принять участие в Кубке России. Хоккеист отказал

Герман Эль Класико пригласил Александра Овечкина принять участие в FONBET Кубке России.

«Позвать Хабиба? Заходили с двух сторон на Александра Овечкина, но, к сожалению, у него не получится – мне так передали. Я заходил с одной стороны, с другой Сева Терлецкий пытался через титульного спонсора Кубка России. Мы думали провернуть эту аферу, но у него не выйдет», – сказал президент «Амкала».

5 августа «Амкал» и «Квант» встретятся в 1-м раунде Кубка России. Герман заявил , что планирует включить в состав рэпера The Limba, комика Антона Шастуна и других знаменитостей.

Директор «Кванта» Лев Березнер на это ответил , что планы «Амкала» – не более чем хайп и привлечение внимания.

«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев»