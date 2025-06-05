«Альфа-Банка» Овчинникова отыгралась с 1:4 и 2:5 против «Тандема» Тарасова в 1/8 финала Медиалиги, но уступила по буллиталити

«Альфа-Банка» проиграла «Тандему» в 1/8 финала Winline Медиалиги.

После первого тайма «Банка», которую тренирует Сергей Овчинников, уступала со счетом 1:4.

В начале второй половины команда отыграла один гол, однако затем хавбек «Тандема» Дмитрий Тарасов вновь увеличил преимущество до трех мячей – 5:2. 38-летний хавбек оформил дубль.

За три минуты до конца чистого времени матча Алексей Гасилин забил красным мячом – гол им засчитывается за два. А спустя полторы минуты счет сравнял Никита Танков – 5:5.

В серии буллиталити (смесь пенальти и буллитов) победу одержал «Тандем» – 4:3.

Таким образом, «Банка» завершила выступление на турнире. «Тандем» в четвертьфинале встретится с ФК «10» Азамата Мусагалиева.

Winline Медиалига, 1/8 финала

5 июня, четверг

«Тандем » – «Альфа-Банка » – 5:5 (4:1, 3:4 Б)

Голы: 0:1 – Прокоп (4), 1:1 – Шаба (5), 2:1 – Камышев (9), 3:1 – Фаттахов (17). 4:1 – Тарасов (21), 4:2 – Танков (26), 5:2 – Тарасов (42), 5:4 – Гасилин (47, Б), 5:5 – Танков (48).

«Тандем»: Мухин, Логашов, Фаттахов, Чередниченко, Новик, Дудиев, Шабичев, Докучаев, Тарасов, Камышев, Шакир.

«Альфа-Банка»: Сухоносов, Елеев, Петровский, Царев, Запрягаев, Иванов, Прокоп, Кудряшов, Каджая, Танков, Дубников.

Матч прошел в Москве в спортивном городке «Лужники».

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.