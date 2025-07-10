«Эгриси» договорились с Чебатковым о совместном перформансе в МФЛ-6. Но комик не смог приехать
Комик Евгений Чебатков мог приехать на матч «Эгриси» в МФЛ-6.
«На матч с SD была идея, которая почти получилось – мы пытались договориться с Женй Чебатковым. Он был не против.
Было бы прикольно, если он на казахском зарядил в кругу, а мы титрами переводили. Но он был в Питере и не смог», – рассказали руководители «Эгриси».
«Эгриси» – медиафутбольный клуб Василия Уткина. Сейчас президентом команды является техноблогер Вилсаком.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: ютуб-канал «Эгриси»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости