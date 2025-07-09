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«Какой, к черту, «Амкал»? У людей неадекватная самооценка, будто это «Барселона». «Квант» отказался от переноса матча Кубка в другой город

Директор «Кванта» Лев Березнер отказался от предложения «Амкала» перенести матч.

В новом сезоне FONBET Кубка России сыграют три медийные команды: «Амкал», 2Drots и «БроукБойз».

«Амкал» в первом раунде встретится с клубом Второй Лиги «Квант» из Обнинска.

«Джентльменские переговоры с «Амкалом» теперь выглядят низко. Порядочные мужчины так себя не ведут. На меня выходил человек с предложением сыграть кубковый матч в Красноярске. «Кванту» это не нужно – у нас недельный тренировочный цикл. Вместо этого нам предлагают пять часов лететь в Красноярск, где разница во времени плюс семь часов. Кроме того, при вылете из Москвы можно застрять в аэропорту на сутки. На вопрос, зачем нам это, слышу: «Это наше пожелание. Назовите ваши условия».

У «Амкала» намечается бизнес-проект: Красноярск, большой стадион, много болельщиков. Это нам неинтересно. «Кванту» предлагают сделку – я озвучиваю, что меньше определенной суммы мы не поедем, потому что уважаем себя. Не собираемся просто так везти в Красноярск двадцать человек. Мы уважаем и Обнинск, и «Квант».

Спустя время мне звонят уже с предложением сыграть в Обнинске. Я обсудил это с руководством города. С точки зрения медийности – идея хорошая. Например, «Амкал» мог бы снять фильм про «Квант» и про Обнинск. Но при этом мы понимаем: четыре тысячи болельщиков в городе с населением 100 тысяч – это беспрецедентные меры безопасности. Руководство города рекомендовало не отказывать сразу. Но на одной чаше весов медийность и подсветка города, на другой – безопасность.

Мне говорят: «Приезд «Амкала» станет футбольным праздником для Обнинска! Это же «Амкал»!» Я играл против «Спартака», ЦСКА, «Динамо» и «Зенита». Какой, к черту, «Амкал»?«Амкар» знаю, а «Амкал» что? У людей какая-то неадекватная самооценка – как будто звонит не медийный «Амкал», а «Барселона». Мне заявляют: «Мы продвинем футбол». Ребята, окститесь.

В итоге «Амкал» начинает жаловаться, будто мы что-то вымогаем. Это за гранью добра и зла. Открытость в Медиалиге? При чем тут она? Мы же говорили тет-а-тет! Точка», – заявил директор «Кванта» Лев Березнер.

Ранее Герман заявил, что «Амкал» нашел спонсора, готового профинансировать организацию матча 1-го раунда Кубка России с условием, что игра пройдет в Красноярске.

Партнер также был готов оплатить расходы «Кванта», но клуб потребовал пять миллионов рублей. От предложения сыграть на домашнем стадионе в Обнинске команда из Второй Лиги отказалась.

Медиакоманды выступают в Кубке России с 2022 года. Рекордная стадия – 4-й раунд Пути регионов Кубка России. До него добирались 2Drots в 2023 году и «Амкал» в прошлом сезоне.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Салават | Кутак Медиа»
logoКвант
logoFONBET Кубок России
logoWinline Медиалига
Лев Березнер
logoГерман Эль Класико
logoАмкал
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